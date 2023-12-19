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الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل صحة المنوفية تحيل النوبتجية بوحدة الحامول للتحقيق

جانب من الجولة
جانب من الجولة
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قامت الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بالمرور المسائي المفاجئ على وحدة الحامول.

وتبين أثناء المرور عدم تواجد النوبتجية، وقامت بتحويلهم للتحقيق على الفور، وذلك في إطار الإهتمام بالانضباط الإداري والحرص على تواجد الأطقم الطبية وباقي العاملين لخدمة المرضي، وتم المرور علي حجرة الطوارىء والعيادات وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وصيانة الأجهزة، رافقها في المرور الدكتورة سارة محمود سعيد من المكتب الفني.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، بتكثيف جولات المتابعة الميدانية والمستمرة للتأكد من جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

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