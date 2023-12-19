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الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

انتشال جثة طفل غرق في مياه النيل بالعياط

أرشيفيه
أرشيفيه
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انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، جثة طفل غرق في مياه النيل بقرية كفر شحاته بدائرة مركز شرطة العياط جنوب المحافظة.

تلقي المقدم أحمد عبدالفتاح الملطاوي رئيس مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة، إشارة بغرق طفل في مياه النيل بقرية كفر شحاته بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهرى وتم انتشال الجثة وتبين أنها لـ"خميس م خ" طالب في الصف السادس الابتدائي مقيم بقرية مها، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تجري الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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