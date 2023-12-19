وكيل صحة المنوفية تتفقد وحدة الأشعة المقطعية بمستشفى منوف العام

قامت الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بالمرور على مستشفي منوف العام لتفقد وحدة الأشعة المقطعية الجديدة بعد إمداد المستشفى بجهاز على أعلى مستوى وتم تركيبه هذا الأسبوع كما تم تشغيله وعمل (100) حالة وكانت نتائج الأشعة جيدة.

حيث قامت بمناقشة الخطة النهائية لتشغيل وحدة القسطرة التداخلية القلبية بالمستشفى، وأكدت علي ضرورة التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والقوى البشرية من الأطباء المقيمين والاستشاريين والأخصائيين والتمريض والفنيين والإداريين في منظومة متكاملة لتحقيق الهدف لإنجاح عمل الوحدة الجديدة.

كما وجهت “خضر” إلى ضرورة تذليل كافة العقبات لتشغيل وحدة القسطرة وادراجها ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار، كما قامت بتفقد أقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الداخلية بالمستشفى والعناية والعمليات.

ورافقها في المرور الدكتور محمد سلامة مدير إدارة المستشفيات، والدكتور حاتم طاحون مدير مستشفى منوف العام، والدكتورة سارة محمود سعيد من المكتب الفني.