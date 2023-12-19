رئيس طاجيكستان: فوز الرئيس السيسي بولاية جديدة يعكس ثقة الشعب في سياسته الهادفة للتنمية

هنأ رئيس طاجيكستان إمام علي رحمن، الرئيس عبد الفتاح السيسي بفوزه بفترة رئاسية جديدة.

وذكرت سفارة طاجيكستان بالقاهرة أن الرئيس الطاجيكي علي رحمن بعث برسالة إلى الرئيس السيسي قال فيها "أهنئكم من كل قلبي على فوزكم المؤكد في انتخاب رئيس جمهورية مصر العربية، وأرجو أن تتقبلوا خالص تمنياتي بهذه المناسبة.. إن نتائج هذه الانتخابات دليل آخر على ثقة الشعب العالية بنشاط دولتكم وسمعتكم السياسية المحترمة، ومثال بارز على دعم الشعب المصري لسياسة دولتكم التي تهدف إلى التنمية المطردة للبلاد، وتعزيز مكانتها على الساحة الدولية، وأعتقد أنكم ستحققون خلال الفترة المقبلة إنجازات جديدة نحو إدارة ناجحة لمصر الصديقة".

وأضاف:"يعد التوسع الشامل لعلاقات الصداقة والتعاون مع مصر ركيزة مهمة لسياسة دولتنا الخارجية، وإنني على يقين من أننا سنواصل التعاون البناء بين طاجيكستان ومصر في المستقبل وإثرائه بمحتوى جديد بما يتفق مع المصالح الحقيقية لشعبينا.. وإذ أؤكد استعدادي لبذل المزيد من الجهود في هذا المجال".

ودعا الرئيس الطاجيكي الرئيس السيسي إلى زيارة بلاده في الوقت الذي يناسبه، متمنيًا له دوام الصحة ومزيدا من الإنجازات الجديدة العظيمة ولشعب مصر الشقيق السلام والرفاهية والازدهار الدائم.