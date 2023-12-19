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الأربعاء 20 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

خلال 24 ساعة.. ضبط 62672 مخالفة مرورية متنوعة

الحملات المرورية
الحملات المرورية
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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 62672 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:
 (10803) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
 (405) مخالفة السير بدون تراخيص.
 (144) مخالفة الدراجات النارية.
 (1462) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.
 (17) مخالفة موقف عشوائى.
 (4) مخالفات شروط التراخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية. 
 

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