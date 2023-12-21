الأهلي يغلق باب الرحيل في وجه النجوم

الخميس 21/ديسمبر/2023 - 08:01 ص

رفض مسئولو النادي الأهلي فكرة مناقشة أي عروض للاعبين في الفترة الحالية بعدما تلقى عدد من نجوم الأهلي عروضًا من الأندية السعودية خلال المشاركة في كأس العالم للأندية 2023.

وكشفت تقارير سعودية أن ثلاثي الأهلي محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم وحسين الشحات تلقوا عروضًا من أندية سعودية للحصول على خدماتهم في الميركاتو الشتوي يناير المقبل.

وكشف مصدر بالنادي الأهلي في تصريحات لـ«البوابة» حقيقة العروض السعودية لنجوم الفريق، مؤكدًا أن النادي متمسك بجميع اللاعبين لارتباط الفريق بمنافسات قوية في الفترة المقبلة محليًا وقاريًا.

وأضاف المصدر أن النادي لم يتلق أي عروض للاعبي الفريق وعلى رأسهم محمد الشناوي حارس مرمى وقائد الفريق سواء من أندية سعودية أو عروض أخرى.

وشدد المصدر على أن محمد الشناوي لم يتحدث مع مسئولي الأهلي عن تلقيه أي عرض أو رغبته في الرحيل خاصة أن عقده مستمر وتم الاتفاق مع الحارس على التمديد وتقديره ماديًا.

وأضاف المصدر أن الأهلي لن يفرط في أي لاعب من القوام الأساسي للفريق خاصة أن الأهلى ينافس من أجل التتويج بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالي ورقم 12 في تاريخه بالإضافة لرغبة النادي في الاحتفاظ بلقب الدوري والكأس والسوبر المحلي.

وكان نادي ضمك أبدى اهتمامه بالتعاقد مع محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر في الفترة المقبلة لتدعيم مركز حراسة المرمى في الفريق.

وعن موقف حسين الشحات قال المصدر إن النادي جدد عقد اللاعب مؤخرا للحفاظ على استقرار الفريق، وأن الجهاز الفني وإدارة النادي لن تفرط في الشحات خاصة أنه من الأعمدة الأساسية للفريق.

وكشف المصدر أن موقف محمد عبد المنعم مدافع الفريق ما زال غامضا خاصة أن اللاعب يرغب في الاحتراف خلال الفترة المقبلة ولكن هناك محاولات من النادي لترضية المدافع الدولي ماليًا للتجديد والاستمرار مع النادي.

وتابع المصدر أن محمد عبد المنعم تلقى عددًا من العروض في الفترة الأخيرة ولكن لن يرحل إلا بموافقة النادي الأهلي، خاصة أن عقده مستمر مع النادي.