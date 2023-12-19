صناع فيلم "آل شنب": بنقدم كوميديا الموقف عن العائلات

أجرت شبكة راديو إنرجي 92.1، عدد من اللقاءات مع أبطال وصناع الفيلم الكوميدي "آل شنب" وهو العمل المصرى الوحيد المشارك فى المسابقة الرسمية بمهرجان الجونة هذا العام.

وقالت المخرجة أيتن أمين في تصريحاتها، إنها كانت ترغب في تقديم عمل مثل التي تربت عليها وهي صغيرة موضحة: "كنت عاوزة أعمل فيلم شبه الأعمال اللي حببتني في السينما".

وكشفت “أمين” كواليس العمل قائلة: "كنت كتباه من 10 سنين قبل مسلسل سابع جار وفيلم سعاد".

وعلقت أيتن أمين عن المقارنة بين آل شنب ومسلسل سابع جار قائلة: "أنا مهتمة بالعائلات وفكرت إني عاوزة أعمل حاجة ليها علاقة بعزاء وجنازة وعائلات".

وأشارت إلى أنها فضلت الاعتماد على أبطال وممثلين محترفين في هذا العمل، موضحة: "حاسة إن الناس ضحكت والفيلم معمول عشان كده".

أما الممثل حسن مالك، فقال في تصريحات لإنرجي عن أبو شنب:" الحلو في الفيلم إنه مش الكوميديا المتعودين عليها.. هي مواقف بتضحك والكوميديا جزء أساسي من حياتي".



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