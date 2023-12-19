الرئيس الفلسطيني يتسلم دعوة لحضور قداس عيد الميلاد المجيد

تسلم الرئيس محمود عباس أبو مازن، رئيس دولة فلسطين، اليوم الثلاثاء، دعوة لحضور قداس عيد الميلاد المجيد وفق التقويم الغربي، من حارس الأراضي المقدسة الأب فرانشيسكو باتون، ونائب حارس الأراضي المقدسة الأب إبراهيم فلتس، وذلك بمقر الرئاسة في مدينة رام الله.

وقال أبو مازن: “تمر علينا هذه الأيام أعياد الميلاد المجيدة، وشعبنا الفلسطيني يتعرض لعدوان همجي وحرب إبادة غير مسبوقة، في جميع أرجاء الوطن، في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية”.

وأضاف: “نهنئ أبناء شعبنا الفلسطيني، وأبناء الكنائس المسيحية التي تسير وفق التقويم الغربي خاصة، بحلول هذه الأعياد المباركة، التي نتمنى أن تأتي وقد توقف العدوان واستباحة الدم الفلسطيني، ليعم السلام في أرض السلام”.