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الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأمن يضبط مليون قطعة ألعاب نارية بحوزة سائق بالفيوم

المضبوطات
المضبوطات
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تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديرية أمن الفيوم من ضبط (سائق- مقيم بدائرة مركز شرطة أبشواى) أثناء قيادته سيارة "ربع نقل" محمل عليها (عدد 60 كرتونة تحوى "ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام" بإجمالى أعداد 1،200 مليون صاروخ "لعب أطفال".

وبمواجهته أقر بأن المضبوطات ملك (عامل- مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة)"أمكن ضبطه"، والذى أضاف بتحصله على المضبوطات من (آخر"له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة). 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأخير وبحوزته(50 ألف صاروخ ألعاب نارية مختلفين الأحجام والأشكال- كمية كبيرة من خامات التصنيع والفوارغ المعدة للتعبئة- الأدوات والمعدات المستخدمة فى عملية التصنيع). 

وبمواجهتهما إعترفابنشاطهما الإجرامى فى النحو المُشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورهالاسيما حيازة وتصنيع وترويج الألعاب النارية.

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