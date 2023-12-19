وكيل صحة البحيرة: تنمية وتطوير الفرق مهم للارتقاء بالخدمة الطبية

أكد الدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن تنمية وتطوير الجوانب المهنية للفرق الطبية له أهمية قصوى للارتقاء بالخدمة الطبية، وبخاصة دورات أساسيات دعم الحياة، حيث يعد أمرًا بالغ الأهمية في إنقاذ الأرواح، وهو إجراء لا يمكن الاستهانة بأهميته إذ يساهم بشكلٍ جذري في زيادة معدل فرص البقاء على قيد الحياة.

جاء ذلك خلال افتتاح الدورة التدريبية للإنعاش القلبي الرئوي cpr للأطباء بالمستشفيات والإدارات الصحية، التى تنظمها المديرية تحت رعاية الدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيره، وتحت إشراف الدكتور أحمد قطرى مدير إدارة التدريب بالمديرية،التى تستمر لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من اليوم وحتى الخميس القادم، وتقام فعالياتها بقاعة الاجتماعات بالمديرية.

وبيَّن أهمية كيفية التعامل الصحيح مع مجرى الهواء للمرضى والمصابين بطريقة سليمة، وتركيب الممرات الهوائية،وكيفية التشخيص الصحيح، بما يساهم فى انقاذ حياة المرضى.

كما أكد أهمية مثل هذه الدورات التدريبية لتأهيل الكوادر الطبية بشكل مستمر في كل المجالات والتخصصات الطبية، بما يمكنهم من أداء واجبهم الوطني والقيام بعملهم الإنساني على أكمل وجه، وأن يسعى الجميع لتقديم أفضل الخدمات للمرضى المترددين وضرورة تدريب كافة الفرق الطبية على الإنعاش القلبى الرئوى بصفة مستمرة تحسبا لأى طوارئ وانقاذًا لكل نفس.

حاضر في الدورة اليوم الدكتور محمد صبري مدير العنايات المركزة بمديرية الصحة بالبحيرة.

يأتى هذا فى اطار اهتمام الدولة بتطوير المنظومة الصحية وتدريب كافة الفرق الطبية بمختلف تخصصاتها، وبضرورة استمرار التعليم الطبي المستم، للارتقاء بالخدمة المقدمة للمواطن، والوصول بالمنظومة الصحية لتقديم أفضل أداء ينال رضا المواطن المصري.