انطلاق فعاليات القافلة الخدمية التوعوية لتنظيم الأسرة بإدارة إيتاى البارود الصحية في البحيرة

انطلقت اليوم الثلاثاء، قافلة تنظيم الأسرة المجانية بإدارة إيتاي البارود الصحية بمحافظة البحيرة، وذلك في إطار خطة الدولة للوصول بالخدمة لمستحقيها بجميع المناطق المحرومة، وضمن مبادرة حياة كريمة.

وتستمر القافلة على مدار ثلاثة أيام، من 19 إلى 21 ديسمبر الجاري، وتتجول بالقرى والكفور والنجوع لتقديم خدمات تنظيم الأسرة للسيدات في المناطق المحرومة والأكثر فقرًا واحتياجًا، وتقديم خدمات المشورة من خلال أخصائيين تنظيم الأسرة.

جاء ذلك فى إطار خطة الدولة فى الوصول بالخدمة لمستحقيها بجميع المناطق المحرومة منها، وفى إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي “حياة كريمة ”، وبتعليمات الدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيره وإشراف الدكتورة أميرة عبد العال مديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية.

ويتم خلالها عمل الندوات التوعوية بالطرق غير التقليدية من قبل مسئولى إعلام المديرية والإدارة، قبل وأثناء القافلة.

وتم عمل معرض لنوادى المرأة تعرض فيه المنتجات بأسعار رمزية، وتم ذلك تحت إشراف فريق من قطاع تنظيم الأسرة بالوزارة والمديرية والإدارة الصحية بإيتاى البارود.