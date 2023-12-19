اقرأ غدا في "البوابة".. هدنة جديدة؟!.. الكيان الصهيوني تحت ضغط دولي لوقف الحرب

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأربعاء 20 ديسمبر 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

جهود مصرية لوقف إطلاق النار في غزة

الرئيس يستقبل وزير دفاع اليونان بحضور الفريق محمد زكي ويؤكد: يجب إيجاد حلول سياسية للأزمة من أجل سلامة الإقليم

السيسي للمرشحين السابقين: أداؤكم السياسي أثرى التعددية الديمقراطية

هدنة جديدة؟!.. الكيان الصهيوني تحت ضغط دولي لوقف الحرب

موسكو تتفوق على كييف.. الجيش الروسي يتقدم بالقرب من كوبيانسك

غضب دولي.. اليونيسف والصحة العالمية تحتجان على قتل الأطفال المحتجزين في المستشفيات

حرب جديدة.. تحالف دولي لمكافحة هجمات الحوثيين في البحر الأحمر

