قافلة سكانية شاملة بقرية الأمراء بالبحيرة تستهدف 356 مواطنًا

نظمت وحدة السكان بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، قافلة سكانية بمركز شباب أبيس الثالثة الرئيسية التابع للوحدة المحلية لقرية الأمراء، وذلك بمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، استمرارًا لجهود محافظة البحيرة لتكثيف القوافل الطبية والسكانية، خاصة بالمناطق النائية والمحرومة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل.

تضمنت القافلة تقديم خدمات طبية وعلاجية بمختلف التخصصات لعدد 356 ( 67 باطنة - 45 أطفال - 42 جلدية - 52 تنظيم أسرة) وتثقيف صحي لعدد 150 سيدة حول الصحة الانجابية وخطورة الزواج المبكر للأم والجنين والوقاية من سرطان الثدى وطرق استكشافه مبكرا.

كما تم تقديم خدمات بيطرية حيث تم رش 250 من الأغنام والأبقار والجاموس.

وشاركت الشباب والرياضة بتنظيم مسابقات وتوزيع جوائز ورسم على وجوه الأطفال بالإضافة الي مشاركة مكتبة مصر العامة بتقديم فقرات ترفيهية ورسم علم مصر على وجوه الأطفال.

وتم تقديم خدمات لعدد 40 حالة ما بين استشارات واستعلام وتسجيل شكاوى الكترونية لبعض الحالات ومتابعة للحالات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة من خلال وحدة الشئون الاجتماعية.

كما تم عقد لقاءات حول تنظيم الأسرة وأثره على الوضع الاقتصادى للدولة وأهمية مبادرة حياة كريمة للإرتقاء بالمستوي الإقتصادي والاجتماعي والبيئي للقرى الأكثر احتياجا وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية.