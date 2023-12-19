فرسان الشرق تسافر عبر العصور في عرض "الفولكلور والعصور" بدار الأوبرا

تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، ليلتين لفرقة فرسان الشرق للتراث، تقدم خلالهما عرض "الفولكلور والعصور"، وذلك فى الثامنة من مساء يومي الخميس والجمعة 21، 22 ديسمبر الجاري، على مسرح الجمهورية.

العرض تصميم إضاءة رضا إبراهيم، وديكور أحمد زايد، من تصميم وإخراج الدكتور عصام عزت.

يتناول العرض أشكال التراث الفنى التى نتجت عن العصور التاريخية فى مصر وحمل كل منها طابعًا خاصًا ويبدأ بمشهد من العصر الفرعونى تنتقل بعدها التابلوهات إلى العصر الحديث والمعاصر مرورًا بفترات الحضارة القبطية والإسلامية فى مزيج فنى يبرز الثراء الفكرى وتميز الهوية المصرية.

تأسست فرقة فرسان الشرق للتراث والرقص المعاصر عام 2009 على يد المصمم والمخرج وليد عوني 2009، بهدف استلهام التراث المصري والعربي، وإعادة صياغته فنيا من خلال تصميمات وتابلوهات حركية مبتكرة تحمل صبغة شعبية ودرامية وتاريخية، ثم أنضمت إلى فرق دار الأوبرا المصرية وظهرت أول أعمالها عام 2010 باسم الشارع الأعظم وتوالت بعدها العروض التى لاقت استحسان الجمهور.