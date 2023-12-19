تحرير 34 محضرا لمخابز بلدية مخالفة بالبحيرة

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة مجدي الخضر، وتحت إشراف سمير البلكيمي مدير الرقابة التموينية، بتنفيذ عدة حملات تموينية على المخابز البلدية، وذلك استمرارًا للحملات التي تقوم بها المديرية لضبط الأسواق والتأكد من إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات والأوزان وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والالتزام بالقرارات التموينية المحددة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

أسفرت الحملات عن ضبط مخبزين بناحية حوش عيسى والنوبارية، قاما بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 27 جرام و24 جرام للرغيف الواحد وجارى تطبيق لائحة الجزاءات عليهم وغلقهم لمدة شهر مع توفير حصة الخبز للمواطنين ومخبزين تصرفا فى 15 شيكارة دقيق بلدى مدعم عن طريق البيع بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع، و6 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخبزين قاما بانتاج خبز غير مطابق للمواصفات، كما تم تحرير 10 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف وعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز.

وبحملة مماثلة بمركز الرحمانية تم ضبط ٦ مخابز بلدية مدعمة لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و4 مخبز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، مخبزين لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وآخرين لعدم نظافة أدوات العجين ومخبزين لعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.