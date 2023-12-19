الرئيس الإسرائيلي يلمح إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن الهدنة

أفاد موقع "تاجز شاو" الألماني، بأن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج ألمح إلى إمكانية التوصل إلى تفاهم لوقف إطلاق النار في غزة.

وأكد هرتسوج أن الحرب الوحشية التي شنتها إسرائيل على غزة، التي دامت أكثر من 70 يومًا، تسببت في خسائر فادحة على مستوى الأفراد والمعدات لدى جيش الاحتلال، إضافة إلى الخسائر الاقتصادية الكبيرة، دون تحقيق الأهداف المعلنة لهذه الحرب، والتي تتمثل في تحرير المحتجزين.

وأشار الرئيس الإسرائيلي إلى استعداد بلاده للموافقة على وقف جديد لإطلاق النار في قطاع غزة، معلنًا: "إسرائيل مستعدة لهدنة إنسانية جديدة وتقديم مساعدات إنسانية إضافية لتسهيل عملية إطلاق سراح الرهائن".

ووفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع عدد الشهداء في غزة بعد مرور 70 يومًا من الحرب إلى 19667، مع إصابة 52586 آخرين، وهذه الأرقام لا تعتبر نهائية.