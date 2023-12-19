فصائل فلسطينية: مقتل 8 جنود للاحتلال جراء استهداف قوة خاصة فى تل الزعتر

أكدت فصائل فلسطينية مقتل 8 جنود للاحتلال جراء استهداف قوة خاصة فى منطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة، وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن في وقت سابق، اليوم الثلاثاء، مقتل اثنين من جنوده وإصابة اثنين آخرين خلال مواجهات مع الفصائل الفلسطينية في غزة. يصل بذلك عدد الجنود الذين فقدوا حياتهم خلال الاجتياح البري للقطاع إلى 129، وعدد القتلى في العملية العسكرية إلى 460 منذ بدايتها في السابع من أكتوبر الماضي.

وبشأن هذه التطورات، أشار المحلل العسكري الإسرائيلي عاموس هارئيل إلى أن استمرار الصراع بهذا النحو سيتسبب في مزيد من الخسائر بين صفوف الجيش الإسرائيلي. وأوضح هارئيل أن الخطر على إسرائيل سيزداد مع تنامي الشكوك حول قدرة الجيش على تحقيق أهدافه في هزيمة حركة حماس وإعادة الجنود المحتجزين.

في مقال نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية، أكد هارئيل أنه ما لم تقدم حماس تنازلات، فإن إسرائيل ستواصل استخدام الضغط العسكري، متجاهلة مطالب وسطاء وقف إطلاق النار. كما توقع تغييرًا في نهج العمليات الإسرائيلية في غزة خلال منتصف يناير المقبل، تلاها مرحلة تقلص تدريجي لها.

وأضاف أن الخطر على إسرائيل سيتصاعد كلما زادت الشكوك حول قدرتها على تحقيق أهداف العملية العسكرية في غزة، بما في ذلك الهزيمة المزمنة لحركة حماس وإعادة المحتجزين.