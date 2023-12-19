ياسر قمر: سعيد بسيطرة منتخبات الطائرة على بطولات أفريقيا

عبر المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري لكرة الطائرة عن سعادته بتتويج منتخب مصر للناشئين تحت 17 عامًا بلقب بطولة أفريقيا بعد الفوز أمام ليبيا بنتيجة 3/0 في نهائي البطولة التي تستضيفها مدينة مصراته الليبية خلال الفترة من 10 وحتى 19 ديسمبر الجاري.

وأكد قمر في تصريحات إعلامية أنه سعيد بالإنجازات التي تحققها المنتخبات في البطولات القارية وسيطرتهم على منصات تتويج أفريقيا.

ووجه التحية والتهنئة للجهاز الفني واللاعبين وجميع أفراد البعثة مؤكدًا أنهم كانوا على قدر ثقة مجلس الإدراة وأنهم يستطيعوا تحقيق المزيد من الإنجازات خلال مشاركتهم في بطولة العالم 2024.

وشدد قمر على أن المجلس يقف خلف جميع المنتخبات لتشريف كرة الطائرة المصرية في المحافل الدولية.



وقدم رئيس الاتحاد المصرى للكرة الطائرة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي راعى الرياضة المصرية وكذلك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب مؤكداً ان نجاح مجلس الإدارة وتحقيق الإنجازات تاتي نتيجة الدعم الكبير الذى يحظي به مجلسه من القيادة السياسية وجميع المسئولين القائمين على الرياضة المصرية

يذكر أن بعثة منتخب منتخب الناشئين ستعود من ليبيا للقاهرة، ظهر غدً الأربعاء، بعد حصد اللقب القاري.

ونجح منتخب تونس في حسم المركز الثالث والميدالية البرونزية بعد الفوز على الكاميرون بنتيجة 3/1 في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع، وبذلك يحجز نسور قرطاج مقعده في بطولة العالم 2024 ليلحق بمنتخبي مصر وليبيا بعدما ضمنا تواجدهما ببطولة العالم عقب وصولهما للمباراة النهائية.

تأهل المنتخب المصري على حساب الكاميرون في نصف النهائي بنتيجة 3/0، فيما تأهل ليبيا بعد الفوز على منتخب تونس 3/1.

تضم بعثة مصر كلًا من الدكتور يوسف حسن عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيسًا للبعثة وبيرسي اونكن المشرف العام على المنتخب وأحمد السيد مديرًا فنيًا ومحمد مدبولي مدربًا عامًا وأحمد الماحي مدربًا ومحلل تقني والدكتور عبدالرحمن غانم علاج طبيعي ومحمد فؤاد أبو حسين المدير الإداري للمنتخب، والكابتن هاني فكري الحكم الدولي معين من قبل الاتحاد الإفريقي للعبة.

تشمل قائمة منتخب الناشئين تحت 17 عام كلًا من: أحمد عبدالباري ومحمد نصر وخالد الفقي ومصطفى شريف وحمزة ياسين وزياد غنيم ومروان متولي وزياد حنيدق وأحمد يوسف وإبراهيم أحمد وفادي حنفي ومهند ربيع.

بذلك تواصل منتخبات مصر للكرة الطائرة مسلسل الإنجازات والانتصارات بعدما حصد من قبل منتخب الناشئات لقب البطولة الأفريقية وحجز بطاقة التأهل لبطولة العالم.

كما نجح منتخب الرجال في الفوز بلقب البطولة الأفريقية التي أقيمت بالقاهرة وضمن التأهل لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة بباريس 2024.