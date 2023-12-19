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الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الداخلية تواصل مكافحة جرائم الاتجار في النقد الأجنبي

المتهم
المتهم
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تمكن قطاع الأمن العام فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى  بالتنسيق مع مديريتى أمن (بنى سويف- البحر الأحمر) من ضبط الآتى:
 ضبط (عاطل– مقيم بدائرة مركز شرطة الواسطى).. وبحوزته (مبالغ مالية عملات "أجنبية- محلية").
 ضبط (مدير مبيعات- مقيم بدائرة قسم شرطة أول الغردقة).. وبحوزته (مبالغ مالية عملات "أجنبية – محلية").
بمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة.
 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

ضبط جرائم الإتجار فى النقد الأجنبى نطاق السوق المصرفى