الداخلية تواصل مكافحة جرائم الاتجار في النقد الأجنبي

تمكن قطاع الأمن العام فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالتنسيق مع مديريتى أمن (بنى سويف- البحر الأحمر) من ضبط الآتى:

ضبط (عاطل– مقيم بدائرة مركز شرطة الواسطى).. وبحوزته (مبالغ مالية عملات "أجنبية- محلية").

ضبط (مدير مبيعات- مقيم بدائرة قسم شرطة أول الغردقة).. وبحوزته (مبالغ مالية عملات "أجنبية – محلية").

بمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

