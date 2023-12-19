ضبط تشكيل عصابى أجنبي تخصص في سرقة المساكن بأسلوب تسلق النوافذ بالقليوبية

تمكن قطاع الأمن العام فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات بمشاركة مديريتى أمن (القليوبية، الغربية) والأجهزة الأمنية المعنية.

حيث تم ضبط 3 أشخاص (يحملون جنسية إحدى الدول - مقيمون بدائرة قسم شرطة العجوزة "لإثنين منهم معلومات جنائية") كونوا تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى سرقة المساكن بأسلوب "تسلق النوافذ" حال خروجهم من أحد العقارات بدائرة قسم شرطة ثان العبوربالقليبوبية، وبحوزتهم (3 هواتف محمولة، ساعة يد، مبلغ مالى) وبمواجهتهم إعترفوا بأن المضبوطات من متحصلات نشاطهم الإجرامى.



كما تم ضبط (5 أشخاص مقيمون بدائرة مركز شرطة زفتى بمحافظة الغربية، "لإثنين منهم معلومات جنائية") كونوا تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقات ماكينات الرى من الأراضى الزراعية، وبحوزتهم التروسيكل المستخدم فـى إرتكاب وقائع السرقة “بدون لوحات معدنية - ملك أحدهم”، وإعترفوا بإرتكاب 5 وقائع بدائرة المركز، وأرشدوا عن المسروقات (6 ماكينات رى)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.