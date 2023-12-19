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الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

التحقيقات: عدم وجود شبهة جنائية حول وفاة طفلة إثر سقوطها من علو بالعجوزة

أرشيفية
أرشيفية
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تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول وفاة طفلة أثر سقوطها من علو، وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة وتبين عدم وجود شبهه جنائية حول الواقعة، وصرحت النيابة العامة بدفن جثة الطفلة.

تلقى المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة طفلة في بداية عقدها الثاني بها آثار كسور ونزيف وسط بركة من الدماء. 

وبالتقابل مع أسرتها أفادوا باختلال توازنها أثناء قيامها بنشر الملابس ولم يتهموا أحدا بالتسبب في ذلك ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة وهو ما أكدته تحريات المباحث وتقرير مفتش الصحة المبدئي وجري نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

اختلال توازنه أجهزة الأمن التحقيقات عدم وجود شبهه جنائية