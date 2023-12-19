حملات أمنية مكبرة تسفر عن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والهاربين

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط – أسوان - دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

أسفرت جهود الحملات عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسيوط

ضبط (31) قضية سلاح نارى، ضُبط خلالهم (17 بندقية آلية - 20 بندقية خرطوش - 21فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (31 متهم لـ23منهم معلومات جنائية").

كما تم ضبط (8) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها (4،250 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية من مخدر الشابو- عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة (12 متهم لـ10منهم معلومات جنائية)، وتنفيذ عدد (645) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن أسوان

ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (7،500 كيلو جرام لمخدر الحشيش –8،500 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدرى "الأفيون، الشابو" - عدد من الأقراص المخدرة)، وضبط (بندقية آلية- 2 طبنجة- عدد من الطلقات لذات العيار).بحوزة (5 متهمين لـ 2 منهم معلومات جنائية)، وتنفيذ عدد (834) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضُبط خلالهم (7،600 كيلو جرام لمخدر الحشيش–13 كيلو جرام لمخدر البانجو –7 كيلو جرام لمخدر الهيدرو– كمية من مخدر الهيروين - عدد من الأقراص المخدرة - بندقية خرطوش - 3 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (8 متهمين لـ منهم معلومات جنائية).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.