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الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

قطع المياه 8 ساعات بعدد من مناطق الحوامدية الجمعة

قطع المياه بالحوامدية
قطع المياه بالحوامدية
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أعلنت محافظة الجيزة انه نظراً لحدوث هبوط وكسر مفاجئ بخط الصرف الصحى قطر ۷۰۰ مم بشارع طراد النيل بالحوامدية خلف المركز الطبي  ، الأمر الذي يتطلب تحويل مسار خطوط المياه أقطار ٤٠٠ مم و ٢٨٠ مم وذلك لإصلاح هبوط الصرف الصحي  .

وقالت محافظة الجيزة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بقطع المياه لمدة (۸) ساعات من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق ۲۰۲۳/۱۲/٢٢ الى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق ۲۰۲۳/۱۲/٢٣ .

ونوهت بأن المناطق المتأثرة بإنقطاع المياه هي العزبة الشرقية بالحوامدية، قرية الشيخ عثمان ، متفرعات شارع الجمهورية - طريق ١١.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعه الانتهاء من أعمال الاصلاح لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتاثرة.

كما كلف رئيس مدينة الحوامدية بالمتابعة الميدانية للأعمال والتعاون مع الشركة لإزالة اي معوقات للانتهاء من أعمال الاصلاح وفقا للمواعيد المحددة .
وأعلنت المحافظة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارئ والإتصال بالخط الساخن ١٢٥  لتلبية احتياجاتهم فورا .

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