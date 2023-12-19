سيارة مسرعة تنهي حياة طالب دهسا بمحور محمد نجيب في التجمع

لقي طالب مصرعه جراء اصطدام سيارة مسرعة بجسده أثناء محاولته عبور الطريق أمام أحد المجمعات التجارية بمحور محمد نجيب بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، كما قام السائق المتسبب في الحادث بتسليم نفسه إلي ديوان القسم.

كان قد تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة بمصادمة ومتوفى أمام أحد المجمعات التجارية بمحور محمد نجيب بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين أنه حال عبور طالب، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، الطريق بمحل البلاغ اصطدمت به سيارة مجهولة مما أسفر عن وفاته.



أثناء السير فى إجراءات البحث حضر مرتكب الواقعة لديوان القسم من تلقاء نفسه طالب مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وبحوزته السيارة قيادته المتسببة فى الحادث.

بمناقشته أقر أنه أثناء سيره محل البلاغ إصطدم بالمتوفى سالف الذكر أثناء عبوره للطريق محل البلاغ معللاً سبب فراره خوفه من بطش الأهالى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.