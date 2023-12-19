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الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مدرب فيوتشر: مستعدون لاتحاد العاصمة ونعاني بعض الغيابات

مدرب فيوتشر من المؤتمر
مدرب فيوتشر من المؤتمر الصحفي
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أكد البرتغالي ريكاردو فورموسينيو المدير الفني لفريق فيوتشر على أهمية مواجهة الغد أمام اتحاد العاصمة الجزائري بالكونفدرالية الأفريقية .

وقال فورموسنيو خلال المؤتمر الصحفي  مساء اليوم الثلاثاء: مباراة الغد تنافسية بين الفريقين، نركز في كل مباراة على حده، فريق اتحاد العاصمة يمتلك أدوات جيدة ولديهم خط هجومي جيد، استعدينا جيدا لتلك المواجهة، واثق في فريقي وهدفنا انتزاع الثلاثة نقاط.

وأكد  أن الفريق يعاني من بعض الإصابات ولكن مهمة الجهاز إيجاد حلول لكل تلك المواقف.

ويستضيف فريق  فيوتشر فريق اتحاد العاصمة الجزائري غداً الأربعاء على ملعب ستاد السلام في تمام الساعة السادسة مساءً ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ريكاردو فورموسينيو فيوتشر اتحاد العاصمة الجزائري أيمن مصطفى