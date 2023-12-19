القاهرة الإخبارية: تخوف إسرائيلي من موقف الإدارة الأمريكية تجاه عدوانها على غزة

قالت دانا أبو شمسية مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من القدس المحتل، إنّ ثمّة مفارقة واضحة حين يتحدث مسؤولون أمريكيون في وسائل الإعلام الأمريكية أو حتى حين قدومهم إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة أو عندما اللقاء بنظرائهم الإسرائيليين.

وأضافت "أبو شمسية"، في مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي، مقدمة برنامج "مطروح للنقاش"، المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية": كان هناك تخوفا إسرائيليا من تغير الخطاب والسردية الأمريكية الموجهة نحو حكومة الاحتلال، لا سيما في تحديد نافذة زمنية لإنهاء العمليات البرية في جنوب القطاع أو انسحاب القوات من شمال القطاع.

وتابعت: ولكن، حين قدوم ممثلي الإدارة الأمريكية إلى دولة الاحتلال مثل مستشار الأمن القومي الأمريكي أو حتى وزير الدفاع الأمريكي قالوا إنهم لم يأتوا لتحديد جداول زمنية للحكومة الإسرائيلية، وأن إسرائيل تعي ما تفعله وبخاصة في تحركاتها العملياتية والتكتيكية على أرض الواقع.

وأكد، أن هنالك تغير وتراجع في الخطاب الإسرائيلي أو الأمريكي، فالرئيس الإسرائيلي أعلن قبل قليل أن هناك انفراجات إسرائيلية للحديث عن صفقة تبادل جديدة، وأن إسرائيل معنية بالذهاب إلى صفقة تبادل جديدة لضمان الإفراج عن كل المحتجزين لدى فصائل المقاومة.