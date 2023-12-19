فيوتشر يؤكد ضرورة الفوز على اتحاد العاصمة لحسم الصعود

أكد علي الفيل لاعب فريق فيوتشر، على ضرورة الفوز بمباراة الغد أمام اتحاد العاصمة الجزائري من أجل حسم الصعود للدور المقبل.

وقال “الفيل” خلال المؤتمر الصحفي مساء اليوم: استعدينا بشكل جيد للمباراة، المدرب تحدث معنا وطالبنا بالفوز على حامل اللقب من أجل الوصول للنهائيات في تلك البطولة.

وأشار: قادرون على الصعود من مباراة الغد، ولن ننتظر المواجهات القادمة، نعلم أن المهمة لن تكن سهلة ولكن لدينا ثقة في أنفسنا أن نحقق ذلك على ملعبنا.

وتابع: مثل تلك المباريات الكبيرة تمثل حافز لنا وتثبت اننا قادرين على الوصول لأبعد نقطة في البطولة.

ويستضيف مودرن فيوتشر فريق إتحاد العاصمة الجزائري غدًا الأربعاء على ملعب استاد السلام في تمام الساعة السادسة مساءً ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.