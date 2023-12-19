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الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيس الوزراء الروسي: موسكو مستعدة لتعزيز الإمدادات الزراعية للصين

رئيس الوزراء الروسي
رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين
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قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين إن روسيا مستعدة لزيادة إمدادات المنتجات الزراعية إلى الصين.

وأضاف ميشوستين، خلال انعقاد الاجتماع الاعتيادي الثامن والعشرين لرؤساء حكومتي البلدين، بحسب ما نقلت وكالة أنباء تاس الروسية اليوم الثلاثاء: "نرحب بقرار مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية بتسهيل وصول سلع قطاع الزراعة الروسي إلى السوق الصينية".

وكانت الحكومة الروسية قالت في وقت سابق إنه سيتم تعزيز التعاون الصيني الروسي في مجال الزراعة، موضحة أن منتجات الأعمال الزراعية تأتي في المركز الثاني من حيث أكبر الصادرات الروسية إلى الصين بعد الهيدروكربونات، حيث ارتفع حجم التوريدات الزراعية في الأشهر العشرة الأولى من عام 2023 بمقدار 63% لتصل إلى 6.2 مليار دولار.

 

ميخائيل ميشوستين روسيا الصين