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الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

العاهل البحريني ووزير الدفاع الأمريكي يبحثان أهمية وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية لغزة

العاهل البحريني الملك
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة
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بحث العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الذي يزور البحرين حاليا، أهمية العمل على وقف إطلاق النار وحماية المدنيين في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع وفقا للقانون الدولي الإنساني، وضرورة إيجاد أفق للسلام الشامل والعادل والدائم في منطقة الشرق الأوسط، وإقامة الدولة الفلسطينية على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية باعتباره السبيل الأمثل لتعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة لما فيه الخير لشعوبها.

كما تم استعراض مسار العلاقات البحرينية الأمريكية وسبل دعم التعاون الاستراتيجي الوطيد بين البلدين، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن آخر التطورات الإقليمية والدولية، وفقا لوكالة أنباء البحرين (بنا).

وأعرب الملك حمد عن اعتزازه بما يجمع البحرين والولايات المتحدة الأمريكية من علاقات تاريخية راسخة وشراكة وثيقة ودائمة ترتكز دعائمها منذ عقود طويلة على الثقة والاحترام المتبادل والتنسيق المشترك كشركاء وحلفاء، مشيدا بالتقدم المستمر الذي تشهده هذه العلاقات في كافة المجالات في ظل الحرص المتبادل على تطويرها وتعزيزها وبخاصة على صعيد التنسيق العسكري والتعاون الدفاعي.

البحرين الملك حمد بن عيسى لويد أوستن