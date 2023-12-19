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الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بيراميدز يخسر من صن داونز ويقترب من توديع دوري أبطال أفريقيا "صور"

جانب من المباراة
جانب من المباراة
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تلقى فريق بيراميدز هزيمة على أرضه من صن داونز الجنوب أفريقي بهدف  في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد الدفاع الجوي في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا .

سجل هدف صن داونز اللاعب موكيانا في الدقيقة 17 من بداية المباراة. 

وتأزم موقف بيراميدز في التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما تجمد رصيده عند 4 نقاط يتذيل بها ترتيب المجموعة الأولى بينما يتقاسم صن داونز ومازيمبي الصدارة برصيد 7 نقاط.  

وأعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة صن داونز الجنوب أفريقي في إطار دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد ميهوب  

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي -

خط الوسط: كريم حافظ - مهند لاشين - وليد الكرتي - بلاتي توريه

خط الهجوم: فخري لاكاي - فيستون ماييلي  

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أحمد فتحي - يوسف أسامة - سيف جعفر - عبد الله السعيد - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - دودو الجباس

بيراميدز وصن داونز دوري أبطال أفريقيا ترتيب مجموعة بيراميدز