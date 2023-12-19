برلماني: الرئيس السيسي لم يدخر جهدا في بناء الدولة والحفاظ على أمن مصر

هنأ النائب محمود البرعى، عضو مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالفوز بفترة رئاسية جديدة، مؤكدا أن ما شهده العالم أجمع خلال فترة الانتخابات يؤكد أن الشعب المصرى قدم ملحمة وطنية ابهرت العالم وقدم نموذج متفرد فى حب الوطن.

وأضاف "البرعي" أن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية بكثافة عالية لم تشهدها أي استحقاقات دستورية سابقة تؤكد أن الشعب منحاز للرئيس عبدالفتاح السيسي، ومقدر حجم الإنجازات التى قدمها خلال السنوات الماضية خاصة أنَّ السيسى لم يدخر جهدًا فى بناء الدولة، وحفظ أمن مصر.

كانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز المرشح عبد الفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة المصرية، ليستمر في مقعد رئيس الجمهورية لولاية جديدة مدتها 6 سنوات تبدأ في أبريل 2024 وتنتهي عام 2030، وذلك بعد حصوله على قرابة 40 مليون صوت وبنسبة 89.6% من إجمالي المواطنين المشاركين في التصويت.