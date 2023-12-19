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الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

التحريات: ماس كهربائي وراء حريق وسط البلد

أرشيفية
أرشيفية
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تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة علي حريق شب في أحد محال الأحذية بمنطقة وسط البلد، ويتم إجراء عمليات التبريد لمنع تجدد النيران.

كشفت التحريات الأولية وسؤال شهود العيان، أن ماس كهربائى وراء اشتعال النيران بلافتة المحل، ولم يتمكنوا من السيطرة عليه، مما أسفر عن الحريق.

وتبين أن الحريق شب بلافتة المحل الكائن بالدور الارضي، لتمتد الي داخله، وتلتهمه بالكامل، بالإضافة إلي امتدادها الي طابقين اخرين، مما أسفر عن اشتعال النيران بشقتين ، مستخدمين في بيع ملابس رجالى، بذات العقار،  والتهام محتوياتهم، ويحاول رجال الإطفاء السيطرة علي الحريق.
كان قد شب حريق هائل داخل محال الأحذية بأسفل أحد العقارات، بمنطقة وسط البلد وجارى السيطرة على النيران.

بدأت الواقعة بورود بلاغ إلى الحماية المدنية بالقاهرة، يفيد باندلاع حريق داخل مخزن أحذية، بشارع ٢٦ يوليو، وسط البلد، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف والمطافئ، للسيطرة علي الحريق، وتم فرض كردون أمني وإخلاء العقار، للسيطرة علي الحريق ومنع امتداد النيران.

اجراء عمليات الحماية المدنية التحريات الأولية السيطرة على الحريق