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الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

أبو حطب يتفقد أعمال الحفر بموقع إنشاء السوق متعدد الطوابق بالشهداء

جانب من التفقد
جانب من التفقد
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تفقد طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، اليوم يرافقه محمد عمران نائب رئيس المدينة أعمال الحفر لإنشاء قواعد السوق متعدد الطوابق بميدان مصطفى كامل بمدينة الشهداء.

وأشار أبو حطب إلى أنه من المقرر إنشاء السوق على مساحة ٣٠٠متر٢، ويقوم الإنتاج الحربي بتنفيذ المشروع ضمن أعمال الخطة الاستثمارية الاقتصادية والاجتماعية السنوية بالمدينة.

وأكد رئيس المدينة أن إنشاء السوق سيساهم في توفير فرص عمل للشباب؛ حيث إنه من المقرر تأجير محلاته لأهالي المركز والمدينة فضلاً عن إنشائه وفق أفضل المعايير الإنشائية والمعمارية.

الخطة الاستثمارية المنوفية محافظة المنوفية مركز ومدينة الشهداء منوف