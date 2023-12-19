إدانات عالمية للعدوان الإسرائيلي ودعوات لوقف إطلاق النار في غزة بمجلس الأمن

قال مندوب الصين بمجلس الأمن، إن أهالى غزة يفتقرون لأساسيات الحياة، مضيفا أنه يجب إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأضاف مندوب الصين بمجلس الأمن خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن التطورات في غزة، نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أنه على المجلس أن يتحرك لوقف الأزمة فى غزة، مضيفا أنه يجب وقف إطلاق النار فى غزة.

ودعا منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام فى الشرق الأوسط، تور وينسلاند، لإطلاق سراح المحتجزين فى غزة وندد فى نفس الوقت بقصف المدنيين الفلسطينيين فى القطاع.

وأضاف خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن التطورات بغزة، نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن الوضع فى غزة والضفة الغربية مقلق للغاية، لافتا إلى أن ارتفاع عدد الضحايا المدنيين في غزة أمر غير مسبوق فى التاريخ.

فيما قال نائب المندوب الأمريكي بمجلس الأمن إنه على الحوثيين ألا يستغلوا التطورات المتعلقة بالحرب فى غزة ولا يجب أن تسيطر حماس على قطاع غزة.

وأضاف نائب المندوب الأمريكى بمجلس الأمن خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن التطورات فى غزة، ونقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه نندد بالهجمات التى يشنها المستوطنون الإسرائيليون بالضفة الغربية وندعو لمحاسبة مرتكبي العنف.