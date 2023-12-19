رفع 943 حالة إشغال طريق مخالف بنطاق ٤ مراكز بالبحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ضرورة المتابعة المستمرة واستمرار تشكيل الحملات لإزالة كافة الإشغالات علي مدار اليوم ورصد أى مخالفات فور رصدها، وعدم السماح بالتعدي علي حرم الطريق العام، وذلك تيسيراً للحركة المرورية.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرالدوار بتنفيذ حملات مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق أسفرت عن رفع 700 حالة إشغال بنطاق عدة مناطق.

وفي ذات السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بحملة مماثلة أسفرت عن رفع 182 حالة اشغال طريق مخالف وبرشيد 26 حالة و22 حالة إشغال طريق مخالف بأبوحمص ، كما تم تحرير 13 محضر إشغال.

وشددت نائب محافظ البحيرة على ضرورة المتابعة المستمرة وتكثيف تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لمنع عودة الإشغالات التى تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين.