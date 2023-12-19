عقيلة صالح: الدول العربية يجب أن ترفض تهجير أهالي قطاع غزة

قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إنّ مشهد غزة يجب أن تسانده الدول العربية كلها ويجب أن تكون به كلمة واحدة وهو رفض التهجير القسري، لافتا إلى أن موقف إسرائيل ليس بغريب وجديد وكلن ما يتم في غزة يدعونا إلى إعادة النظر بأنفسنا.

وأضاف "صالح"، في حواره مع الإعلامي جمال عنايت عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ التهجير القسري أمر مرفوض تماما فكيف نقوم بطرد أهل من بلدهم وأرضهم مشيرا إلى أن موقف مصر واضح وصريح وقوي، فالدعم المصري والعربي بالنسبة للأشقاء في فلسطين واضح لأنهم أشقائنا ويجب أن يستمر هذا الدعم.

وفي نهاية حواره قام بتوجيه كلمة للشعب الليبي:«رسالتي للشعب الليبي الفرصة سانحة للخروج من هذه الأزمة عن طريق توحيد السلطة بواسطة الانتخابات ويجب أن نقبلها ونقبل الحكومة ودورها ومهمتها لإجراء هذه العملية لينتهي النزاع في ليبيا والمساعدة في الإعمار ولكن كل ذلك لن يتم إلا بمساندة الليبين وتشكيل حكومة وإجراء الانتخابات بأسرع وقت».