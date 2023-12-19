تعليم القاهرة: إطلاق مسابقة أوائل الطلبة للصف الثالث الإعدادي

أطلق توجيه عام الرياضيات بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، مسابقة أوائل الطلبة للصف الثالث الإعدادي أون لاين على مستوى 35 إدارة تعليمية، من خلال غرفة العمليات بمكتبة ديوان عام المديرية.

وجاء ذلك تحت إشراف إيهاب فتحي موجه عام الرياضيات بالمديرية، وصفاء صلاح الدين موجه أول مركزى، وأحمد يوسف موجه مركزي، برعاية أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، وزينب عبد الفتاح وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية.

وكانت المسابقة تشمل 15 سؤالّا، ويتم الحل خلال 45 دقيقة ونصف ساعة تسجيل بيانات الطالب على الموقع .

كانت الأسئلة من المنهج ولكن تخاطب مستوى من التفكير والتميز وذلك وفقا للمنطومة التعليمية الجديدة.

وأكد "مدير المديرية "أن أوائل الطلبة هم الثروة الحقيقية لاى دولة وأساس تحقيق التقدم والتطور بها ولا توجد دولة متقدمة تكفى بالناجحين فقط لأن النجاح وحده لايكفى للابداع و التجديد والابتكار ولكن التفوق هو الأساس فى كل ذلك .

تم الاعلان عن المسابقة من خلال الإدارات التعليمية والمدارس، وتم إعلام جميع الطلاب بها و توضيح نماذج للطلاب الذين اشتركوا فى تلك المسابقات فى سنوات سابقة والكليات التى التحقوا بها .

وتم تصعيد 14 إدارة تعليمية على مستوى القاهرة،وسوف يتم الاعلان عن ميعاد المرحلة القادمة لحين الانتهاء من المسابقة.

وتحقق مسابقات أوائل الطلاب العديد من الفوائد التربوية:

- تشجيع الطلاب على التفوق والتميز العلمى من أجل المشاركة في المسابقات.

_-وسيلة مهمة لإكتشاف الطلاب الموهوبين فى كافة المجالات .

- إشباع حاجات نفسية لدى هؤلاء الطلاب مثل الثقة بالنفس وتقدير الذات .

- تنمية روح الانتماء لدى الطلاب إلى المؤسسة التعليمية .

- ترسيخ العدالة والديقراطية لدى الطلاب وأن المعيار الوحيد للأشتراك فى تلك المسابقات هو التفوق العلمى .

-إكساب الطلاب قيم المثابرة فى العمل والأمانة والإخلاص و التفوق .

- تدريب الطلاب على أخلاقيات التنافس ومهاراته.