حسين لبيب يطمئن على بعثة الزمالك بأنجولا قبل مواجهة ساجرادا

اطمأن الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على بعثة الفريق الأول لكرة القدم في أنجولا قبل مواجهة ساجرادا الأنجولي المقرر إقامتها غداً الأربعاء على ملعب 11 نوفمبر ضمن مواجهات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية .

وتواصل الكابتن حسين لبيب مع رامي نصوحي عضو المجلس ورئيس البعثة للاطمئنان على الفريق قبل المواجهة المهمة أمام ساجرادا الأنجولي.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة - حاتم سكر - أحمد زكي .

خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما ".

خط الهجوم :سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

ويترأس البعثة رامي نصوحي عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، ويرافق البعثة كل من أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف على فريق الكرة، وأحمد خالد حسانين عضو مجلس الإدارة.

ويتصدر الفريق ترتيب مجموعته ببطولة كأس الكونفدرالية برصيد 9 نقاط، بعد الفوز على كل من أبو سليم الليبي، وسوار الغيني وساجرادا الأنجولي في الثلاث جولات السابقة بدور المجموعات.