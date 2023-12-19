بسبب لافتة.. النيران تلتهم شقتين في حريق محل أحذية بوسط البلد

يواصل رجال الحماية المدنية جهودهم للسيطرة علي حريق هائل شب بأحد محال الأحذية بمنطقة وسط البلد.

وتبين أن الحريق شب بلافتة المحل الكائن بالدور الارضي، لتمتد الي داخله، وتلتهمه بالكامل، بالإضافة إلي امتدادها الي طابقين اخرين، مما أسفر عن اشتعال النيران بشقتين ، مستخدمين في بيع ملابس رجالى، بذات العقار، والتهام محتوياتهم، ويحاول رجال الاطفاء السيطرة علي الحريق.

كان قد شب حريق هائل داخل محال الأحذية بأسفل أحد العقارات، بمنطقة وسط البلد وجارى السيطرة علي النيران.

بدأت الواقعة بورود بلاغ الي الحماية المدنية بالقاهرة، يفيد باندلاع حريق داخل مخزن احذية، بشارع ٢٦ يوليو، وسط البلد، وعلي الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف والمطافئ، للسيطرة علي الخريق، وتم فرض كردون أمني وإخلاء العقار، للسيطرة علي الحريق ومنع امتداد النيران.