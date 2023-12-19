افتتاح المعسكر الشبابي برأس سدر في العيد القومي لجنوب سيناء

تفقد اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، المعسكر الشبابي بمدينة رأس سدر التابع لوزارة الشباب والرياضة وهو ضمن 3 معسكرات تقيمها الوزارة بمحافظة جنوب سيناء وتبلغ مساحته الإجمالية 2300 متر ويضم 6 مباني سكنية بإجمالى عدد مترددين 110 شخص؛ استعدادًا لافتتاحه في العيد القومي لجنوب سيناء.

وقال محمد فتحي مدير عام وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء "إن المعسكر يضم منطقة ملاعب وملعبين نجيلة صناعي، وملعب متعدد لكرة السلة والكرة الطائره، وقاعات لورش العمل الفنية، وصالة مطعم كبيرة، ومبني إستقبال، بالإضافة إلى قاعات للمؤتمرات والندوات وبلغت التكلفة الإجمالية للمعسكر 115 مليون جنيه .

كما أشار إلى أن الوزارة قائمة علي تكملة إنشاء معسكرات مدينتي طور سيناء ونويبع واليوم نقوم بتفقد هذا المعسكر استعدادا للافتتاح حيث سوف يكون إفتتاحا كبيرا فهو يعد إضافة للمنشآت الشبابية المدرسة بخطة الوزارة و المساهمة بدورها في تنمية الرياضة

كما وجه محافظ جنوب سيناء بسرعة الإنتهاء من أعمال المعسكرات حتى يستثني افتتاحه في 19 مارس القادم علي هامش احتفالات المحافظة بالعيد القومي.

رافق المحافظ الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندراني، سكرتير عام المحافظة، واللواء محمود عيسى، مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، والمحاسب علي حمادة رئيس مدينة رأس سدر، ومحمد فتحى مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة، والنائب سيد عوض عضو مجلس النواب، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

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