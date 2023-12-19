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الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

حنان عمار: لقاء السيسي بمرشحي الرئاسة يؤكد نزاهة المنافسة في الانتخابات

النائبة حنان عبده
النائبة حنان عبده عمار
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ثمنت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع منافسيه في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك عقب إعلان فوزه بالانتخابات.

وقالت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، إن اللقاء يعكس الواقع السياسي المتطور الذي تعيشه الدولة المصرية الآن، ومشهد حضاري رائع لم نراه من قبل، كما أنه نموذجا يحتذي فى شكل الحياة السياسية التي تقوم على التعددية في الجمهورية الجديدة.

وأضافت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، أن هذا اللقاء التاريخي يؤكد تماما نزاهة المنافسة التي شهدتها الانتخابات الرئاسية 2024، ووطنية المنافسين.

واختتمت: "إن مصر تشهد حراكا سياسيا غير مسبوقا، ومشاركة المصريين بكثافة في الانتخابات الرئاسية 2024 يؤكد وعيهم ووطنيتهم وعشقهم لتراب الوطن".

النائبة حنان عبده عمار مجلس النواب الرئيس عبدالفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية