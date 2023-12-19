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الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

رئيس حزب نداء مصر يهنئ السيسي بالفوز في الانتخابات الرئاسية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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هنأ الدكتور طارق زيدان رئيس حزب نداء مص ، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لفوزه وإعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة لمصر بنسبة ٨٩.٦% من مجموع أصوات الناخبين خلال الانتخابات الرئاسية التي تم عقدها أيام 10-11- 12 ديسمبر الجاري، بنسبة مشاركة بلغت ٦٦.٨٪؜

وأشاد الدكتور  طارق زيدان، بالعملية الانتخابية وبخروج الشعب المصري في الانتخابات الرئاسية وتحقيق نسبة تصويت، هي الأعلى في تاريخ مصر تؤكد ثقة الشعب المطلقة في قيادة  الرئيس عبدالفتاح السيسي للدولة المصرية لاستكمال مسيرة البناء والتنمية التي بدأها سيادته في كافة المجالات.

وقال الدكتور طارق زيدان رئيس حزب نداء مصر، إنه يتوقع مزيد من الاهتمام بملف الحريات وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني ، علاوة على العمل من أجل صالح المواطن وما يخص حياته اليومية خاصة فيما ملف الأسعار ومحاربة الاحتكار والاستغلال.
كما طالب زيدان، الحكومة والبرلمان علي الانتهاء من قانون انتخابات المحليات،حيث أنها تساعد في توفير خدمات أكثر للمواطن وتعبر عنه كل في مكانه.

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