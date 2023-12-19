تجديد حبس المتهمة بقتل نجلتها المراهقة بدار السلام

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، تجديد حبس المتهم بقتل نجلاها بسبب الأفلام الإباحية، بدار السلام، ١٥ يومًا علي ذمة التحقيقات.

واستمعت النيابة العامة الي أقوال الأم المتهمة البالغة من العمر 32 سنة، وقالت أنها علمت من طفلها بما تفعله نجلتها، وعندما دخلت عليها غرفتها وجدتها تشاهد مقطع فيديو إباحي على هاتفها المحمول، فتعدت عليها بالضرب بعصا خشبية.

وأضافت أنه عثرت بعد ذلك علي محادثات خارجة بينها وبين أحد الشباب مما أثار غضبها، وزادت من ضربها الا أن الفتاة اعترضت علي ضربها لها وحاولت التصدى لها.

واضافت المتهم انها عقب ضربها بعصا ذهبت للمطبخ وأحضرت سكين لتهديدها ولكن الفتاة استفزتها فطعنتها دون أن تشعر وعندما حاولت إسعافها لم تتمكن، وفارقت الحياة.

وجاء في مناظرة النيابة أن الجثة لفتاة قاصر في العقد الثاني من العمر مصابة بجرح طعني غائر بمنطقة الظهر، وتعرضت لنزيف حاد، تسبب في وفاتها في الحال، وأمرت النيابة بتشريح جثة المجني عليها وإعداد تقرير حول الواقعة، والتصريح بالدفن عقب ذلك.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة بوجود جريمة قتل داخل شقة بمنطقة دار السلام وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة مراهقة عمرها 13 سنة مصابة بطعنة سكين فى الظهر.

بعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة والدتها وعمرها 32 سنة، بعدما شاهدت الأم ابنتها تستمع لفيلم اباحى والقى القبض على المتهمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.