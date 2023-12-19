نائب بالشيوخ: نتيجة الانتخابات تعكس تمسك المصريين باستكمال مسيرة البناء

هنأ النائب نور هاشم عضو مجلس الشيوخ ، الرئيس عبدالفتاح السيسي ، بمناسبة فوزه الساحق في انتخابات الرئاسة وحصوله علي ما يقرب من ٤٠ مليون صوت.

واكد النائب نور هاشم ، أن حصول الرئيس السيسي ، على تلك الأصوات الغير مسبوقة في أي عملية انتخابي دليل علي تمسك المصريين به للعمل على استمرار الامن والاستقرار واستكمال مسيرة التنمية الشاملة والمشروعات القومية الكبرى التى أطلقها الرئيس السيسى فى جميع المجالات .

وأشاد عضو مجلس الشيوخ ، بحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي ، علي مقابلة منافسيه في انتخابات الرئاسة ، مؤكدا أن القيادة السياسية ترسخ سياسة جديدة لم نشهدها من قبل، فى الاستحقاقات السابقة، ودليل قوى على أهمية التعددية فى العمل السياسى.

وأكد أن لقاء الرئيس بمرشحي الرئاسة يعد امتدادا للمشهد الحضارى والملحمة التى قام بها المصريون خلال الانتخابات الرئاسية، الذين اصطفوا بالملايين أمام صناديق الانتخابات لكى يبعثوا رسالة للعالم بأن جميع المصريين على قلب رجل واحد خلف القيادة السياسية فى مواجهة التحديات التى تهدد الأمن القومى.