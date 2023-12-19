النائب أحمد محسن يهنئ الرئيس السيسي: قدمتم خدمات هائلة للوطن

الثلاثاء 19/ديسمبر/2023 - 05:44 م

هنأ النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، الرئيس عبد الفتاح السيسي بثقة الشعب والفوز بفترة رئاسية جديدة، قائلا: الرئيس السيسي حاز مجددا ثقة ملايين المصريين، لأنه قدم خدمات هائلة للوطن وكان ولا يزال الزعيم القادر على رعايته وحمايته.

وتقدم محسن في تصريح صحفي له اليوم، بخالص وأجمل التهانى على ثقة الشعب المصرى فى قيادته الحكيمة، وإعادة انتخابه رئيسا للجمهورية لولاية جديدة استكمالا لمسيرة الإنجازات والبناء والتقدم، والرقى والتطلع للمستقبل.

واعتبر عضو مجلس الشيوخ، التصويت الهائل في الانتخابات، ونزول ٤٤ مليون موطن للتصويت إشارة إلى أن الاستحقاق الديمقراطي الحالي، هو الأنجح منذ 2011 على كافة المستويات من التنظيم والمشاركة والتعددية والمنافسة، مضيفا ان نجاح الانتخابات الرئاسية بهذا الشكل، دليل على إدارة الدولة المصرية لكافة الاستحقاقات الديمقراطية، خلال السنوات الماضية بكل نزاهة واحترافية.

واختتم النائب أحمد محسن، ان الشعب المصرى قال كلمته، واصطف أمام لجان الاقتراع داخل مصر وخارجها، صنع ملحمة فى حب مصر، مشهد تاريخي سيتوقف أمامه المصريون طويلا وصنع حالة من الانبهار العالم.

واختتم بيانه قائلا: مبارك للرئيس السيسي، ومبارك لمصر انتخاب زعيم قوي قادر على مجابهة تطلعات المستقبل.