النائب كريم السادات عن لقاء السيسي بالمرشحين: يعزز مناخ الديمقراطية

أشاد النائب كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب، باستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، مرشحي رئاسة الجمهورية ٢٠٢٤، وذلك عقب اعلان فوزه بالانتخابات وذلك بحضور المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للرئيس.

وقال عضو مجلس النواب إن مقابلة الرئيس بمرشحي الرئاسة يعد مشهد ديمقراطي مبهر، و يعكس الحرص على الاستفادة من جهود جميع شركاء الوطن من أجل العبور بالمصريين إلى الجمهورية الجديدة، فضلا عن أن هذا في صالح الوطن في المقام الأول وذلك من خلال تبادل وجهات النظر والاختلاف في الأراء والأفكار والرؤى والمشاركة بين الجميع في تحمل المسؤولية.

وأضاف السادات في بيان له منذ قليل أن استقبال السيسي للمنافسين يعكس أيضا احترامه لحقوق المواطنين وحرية التعبير عن آرائهم، وإظهار صورة إيجابية للمجتمع الدولي بشأن الانتخابات والعملية الديمقراطية في مصر، كل ذلك يؤكد على تعزيز التفاهم والتعاون بين كافة الأطراف.

واختتم حديثه بأن لقاء الرئيس السيسي بحازم عمر وفريد زهران وعبد السند يمامة، يؤكد سعي القيادة السياسية في استمرار الحوار السياسي في المستقبل، وأن المجال العام سيظل مفتوحًا أمام الجميع، فضلا عن أنه يؤسس لمرحلة جديدة ترسي قواعد الجمهورية الجديدة، وتعزز مناخ الديمقراطية.