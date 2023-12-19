سيمبا التنزاني يقهر الوداد ويزيد أوجاعه بثنائية في دوري أبطال أفريقيا

زاد فريق سيمبا التنزاني من أوجاع ضيفه الوداد المغربي عدما تغلب عليه بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

والتقى الفريقان على ملعب «بنجامين مكابا الوطني» معقل الفريق التنزاني، في إطار الجولة الرابعة من من البطولة القارية.

سجل هدفي سيمبا ليندر ويلي إيسومبا أونانا في الدقائق 36 و38 على الترتيب.

وبتلك النتيجة رفع سيمبا رصيده من إلى 5 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الثانية، بينما تجمد رصيد الوداد عند النقطة 3 في المركز الأخير.