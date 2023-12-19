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الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

قنصل عام السعودية بالإسكندرية يستقبل مسئولين بجامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا

قنصل عام المملكة
قنصل عام المملكة العربية السعودية بالإسكندرية
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استقبل مزيد بن محمد الهويشان، القنصل العام للمملكة العربية السعودية في الإسكندرية، نايف بن محسن آل صمع مدير العلاقات الحكومية والدبلوماسية بجامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا يرافقه غازي سعيد باسهيل مسؤول العلاقات الدبلوماسية بالجامعة اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 وذلك بمقر القنصلية.

تناول الطرفان استراتيجية كاوست الجديدة التي تستند إلى تحقيق توافق أكبر مع رؤية المملكة٢٠٣٠ وأولويات البحث والتطوير والابتكار الجديدة في مجالات صحة الإنسان، واستدامة البيئة، والطاقة المتجددة، واقتصاديات المستقبل.  

واستعرض آل صمع الدرجات العلمية التي تمنحها الجامعة وأقسامها المختلفة وكذلك مراكز الأبحاث التي يصل عددها إلى اثنى عشر مركز مما يفتح آفاقا جديدة ويعود بالنفع على المملكة وعلى العالم.

 

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