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الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الفريق أول محمد زكى يلتقى وزير الدفاع الوطنى فى جمهورية اليوناني .. شاهد

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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التقى الفريق أول محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى نيكولاوس ديندياس وزير الدفاع الوطنى بجمهورية اليونان والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً ، حيث أجريت مراسم إستقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.

تناول اللقاء مناقشة أوجه التعاون الثنائى فى العديد من المجالات ، والتوافق حول تكثيف الجهود الرامية لدعم التعاون العسكرى بين الجانبين وإستشراف آفاق جديدة لتوطيد العلاقات بين القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين.

وأعرب وزير الدفاع اليونانى عن تقديره لجهود القوات المسلحة المصرية ، مؤكداً فى هذا الإطار حرص بلاده على تعزيز علاقات التنسيق والشراكة على المستوى العسكري والأمني بين البلدين.

حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين والسفير اليونانى والملحق العسكرى لدولة اليونان بالقاهرة.

الأمانة العامة لوزارة الدفاع الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكي القوات المسلحة المصرية