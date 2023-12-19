محافظ جنوب سيناء يفتتح ميدان الساعة وجدارية برأس سدر

افتتح اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، ميدان الساعة بجوار مكتب بريد رأس سدر، وميدان جدارية رأس سدر. اليوم الثلاثاء ، صمن جولته التفقدية بمدينة رأس سدر.

أوضح المحافظ ان تلك المشروعات أقيمت بالجهود الذاتية وقدم شكره لرئيس المدنية علي الجهود الملموسة في تطوير المدينة، و خاصة الميادين المقامة بالجهود الذاتية، كما تقدم بالشكر أيضا للمستثمرين المساهمين دوماً في تجميل المدينة.

رافقه الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام للمحافظة والمحاسب علي حمادة، رئيس مدينة رأس سدر، والنائب سيد عوض عضو مجلس النواب.

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